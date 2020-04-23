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Здоровье

Томенко отчитался Мишустину о количестве коек, аппаратов ИВЛ и расходовании денег

Губернатор Алтайского края доложил в Москву о готовности системы здравоохранения в регионе. Председатель правительства России Михаил Мишустин в форме видеоселектора вечером 22 апреля провел заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Виктор Томенко на связи с Михаилом Мишустиным.
Виктор Томенко на связи с Михаилом Мишустиным.
altairegion22.ru

В Алтайском крае, по словам губернатора, уже развернули 1 176 коек (995 — в шести больницах, уже принявших пациентов), 869 из них обеспечены кислородом, в том числе 157 реанимационных коек с аппаратами ИВЛ.

По словам Томенко, власти приняли решение не останавливаться на том количестве коек, которое рекомендуют нормативы, и запланировали развернуть 1 634 койки, 1 121 обеспечить кислородом, в том числе 439 реанимационных коек с аппаратами ИВЛ.

«Всего в учреждениях здравоохранения края в наличии 669 аппаратов ИВЛ. Из них 303 используются для экстренной неотложной помощи. Таким образом, мы сможем мобилизовать 366 аппаратов ИВЛ и рассчитываем на эти силы», — доложил губернатор.

Также он добавил, что ожидается поставка в край еще 195 аппаратов ИВЛ.

Как уже писал altapress.ru, глава минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал руководство региона за нерасторопность в освоении средств на средства индивидуальной защиты для медиков.

По словам Томенко, деньги, которые выделены и для поддержки врачей, и для перепрофилирования больниц, оборудования, поступают, оформляются последние соглашения, и уже расходуются.

«Во втором квартале мы все их используем», — пообещал губернатор.

На 22 апреля в Алтайском крае зарегистрировано 136 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 12 — дети. У пятерых пациентов наблюдается тяжелое течение болезни, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ.

13 человек выздоровели.

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