Минздрав: в регионах должны приготовиться к работе с большим количеством больных Covid-19

К 28 апреля медслужбы всех регионов России должны быть готовы работать с большим числом заболевших, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Речь идет не только о развернутых по коронавирусному профилю клиниках, а о всех медучреждениях, которые оказывают как экстренную, так и плановую помощь населению.

Министр рассказал, что сформирована специальная рабочая группа, отслеживающая дефицит средств индивидуальной защиты.

«Сегодня мы видим, что есть определенные места, в которых действительно сталкиваемся, что на несколько дней хватает (защитных средств для персонала, поэтому срочно туда перебрасывается», — сообщил глава ведомства в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».

Сейчас более половины регионов России готовы к оказанию медпомощи заболевшим коронавирусом нового типа. В регионах с низкой заболеваемостью силы еще не мобилизованы.

Данные

В России зафиксировано 21 102 случая заражения коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 2774, 1470 человек выздоровели, пишет News.ru. Жертвами коронавирусной инфекции стали 170 человек.

В Алтайском крае подтвердились еще 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил краевой оперштаб 15 апреля.

Впервые выявили инфицированных в Новоалтайске, Советском районе, поселке Шахи Павловского района. До трех человек увеличилось количество заболевших в Крутихинском и Павловском районах.

Общее количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 48 человек.