Московские власти рассказали, какие пациенты попадают в больницу после вакцинации

Чаще всего в больнице с коронавирусом оказываются пациенты, которые не успели поставить второй компонент вакцины. Но при этом случаи заразившихся — единичны и несопоставимы с основным потоком, сообщили московские власти.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве отмечаются повторные случаи заражения коронавирусом, в том числе после вакцинации.

«Случаи заболевания коронавирусом после вакцинации есть, как и после любой другой прививки. Но подавляющее большинство в этом случае болеют легко или вообще без симптомов. Лишь единицы попадают после вакцинации в больницы, в основном это те, кто не закончил вакцинацию вторым компонентом», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московской мэрии.

Напомним, что в Москве подписали документ об обязательной вакцинации работников из сферы обслуживания и других мест, предполагающих большой поток и контакт с людьми. Непривитых людей могут уволить.

Ранее в Алтайском крае обсудили возможность введения обязательной вакцинации от ковида.