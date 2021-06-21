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Здоровье

Московские власти рассказали, какие пациенты попадают в больницу после вакцинации

Чаще всего в больнице с коронавирусом оказываются пациенты, которые не успели поставить второй компонент вакцины. Но при этом случаи заразившихся — единичны и несопоставимы с основным потоком, сообщили московские власти.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве отмечаются повторные случаи заражения коронавирусом, в том числе после вакцинации.

«Случаи заболевания коронавирусом после вакцинации есть, как и после любой другой прививки. Но подавляющее большинство в этом случае болеют легко или вообще без симптомов. Лишь единицы попадают после вакцинации в больницы, в основном это те, кто не закончил вакцинацию вторым компонентом», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московской мэрии.

Напомним, что в Москве подписали документ об обязательной вакцинации работников из сферы обслуживания и других мест, предполагающих большой поток и контакт с людьми. Непривитых людей могут уволить.

Ранее в Алтайском крае обсудили возможность введения обязательной вакцинации от ковида.

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