Сотовый оператор запустил приложение для консультаций с врачами

МТС и сеть клиник "Медси" запустили приложение SmartMed для дистанционных консультаций с врачами и хранения электронной медкарты в "облаке". Сервис работает на смартфонах.
С помощью приложения SmartMed можно консультироваться с врачами "Медси" по видеосвязи или в чате, находясь в любой точке мира, вызвать врача на дом (в том числе неотложную помощь), записаться на очные приемы клиники, иметь доступ к своим медицинским данным со смартфона.
В приложении доступна актуальная информация о клиниках и врачах "Медси", история обращений за консультациями онлайн и офлайн, документы, включая назначения и результаты анализов.
С 19 мая стоимость консультации будет стоить 550 рублей.
Напомним, в России уже есть проекты с похожими задачами и возможностями. Например, "Яндекс.Здоровье". Там консультация специалиста стоит 499 рублей. По закону о телемедицине в России врачи не имеют права ставить диагнозы и назначать лечение онлайн. Общение с ними через интернет может происходить только в формате консультаций.
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