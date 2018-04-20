Сотовый оператор запустил приложение для консультаций с врачами

С помощью приложения SmartMed можно консультироваться с врачами "Медси" по видеосвязи или в чате, находясь в любой точке мира, вызвать врача на дом (в том числе неотложную помощь), записаться на очные приемы клиники, иметь доступ к своим медицинским данным со смартфона.

В приложении доступна актуальная информация о клиниках и врачах "Медси", история обращений за консультациями онлайн и офлайн, документы, включая назначения и результаты анализов.

С 19 мая стоимость консультации будет стоить 550 рублей.

Напомним, в России уже есть проекты с похожими задачами и возможностями. Например, "Яндекс.Здоровье". Там консультация специалиста стоит 499 рублей. По закону о телемедицине в России врачи не имеют права ставить диагнозы и назначать лечение онлайн. Общение с ними через интернет может происходить только в формате консультаций.