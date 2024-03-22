Мужчина хотел удалить вросший волос и оказался в реанимации

Мужчина из США оказался в реанимации после попытки удалить вросший волос. Об этом пишет Daily Mail.

Американец попал в больницу в конце 2022 года в очень плохом состоянии. Врачи диагностировали заражение крови.

Мужчина пытался удалить вросший волос в области паха и занес в организм инфекцию.

Его состояние стремительно ухудшалось: у американца образовались тромбы, началась пневмония, а также стали отказывать внутренние органы. При этом инфекция почти разрушила сердце.

Кроме того, нельзя было проводить операцию из-за тяжелого состояния. Медики приняли решение ввести его в медикаментозную кому. Врачи выполняли все процедуры, но полагали, что мозг мужчины уже не работает.

Однако пациент вышел из комы спустя месяц. Сейчас мужчина уже почти полностью восстановился.

Отмечается, что в США сепсис — третья по частоте причина смертей в больницах. Каждый год его переносят 1,7 млн американцев.

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