29 ноября
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Здоровье

Врачи рассказали, как не уйти в запой на новогодних праздниках

О том, как пить алкоголь на Новый год безопасно, рассказал врач-нарколог Даниил Петров.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

За два дня до начала празднования, во время него и неделю после нужно принимать гепатопротекторы, сорбенты и витамины группы В. Это улучшит выведение токсинов. Однако перед этим нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Как пить алкоголь во время застолья

Есть несколько правил, которые помогут избежать ухудшения состояния после употребления спиртного:

  • Не выпивать алкоголь на голодный желудок, а начать с закусок. Лучше всего подойдут: запеченные мясо и рыба, а также приготовленные овощи.
  • Делать перерыв между приемами крепкого алкоголя в 40–60 минут, чтобы дать организму возможность обработать алкоголь.
  • Не мешать напитки разной крепости, цветов и газации.
  • На следующий день после употребления сделать легкие физические упражнения и прогуляться на свежем воздухе.
  • Важно запомнить, что опохмел ведет к развитию зависимости. Если накануне вы «перебрали» с алкоголем, то на следующий день от продолжения застолья лучше воздержаться.

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