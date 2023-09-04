4 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Россияне стали массово лечить похмелье БАДами

В аптеках резко вырос спрос на БАДы от похмелья. За первое полугодие продажи выросли на 55%.

Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.
Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.
СС0

По подсчетам DSM Group с января по июнь продажи в аптеках БАДов, которые используют при похмелье, увеличились на 55,6% (до 1 млн упаковок). Если переводить в деньги, то на 90,4%. А это 165,4 млн рублей.

Однако такой финансовый рост связан в том числе с подорожанием этих препаратов, пишет "Коммерсантъ".

А также большой спрос можно объяснить активным продвижением добавок производителями и импортерами и повышением культуры алкоголя.

Ранее в нашем материале мы разбирались, чем отличается рацион жителей городов и сел Алтайского края.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость