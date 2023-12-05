Специалист рассказал об опасных причинах носового кровотечения

Хирург рассказал, что кровь из носа может идти по многим причинам: от лопнувшего сосуда до опухоли. Об этом сообщает Lenta.ru.

Кровь из носа может течь из-за повреждения слизистой, аллергии, частого сморкания, долгого использования капель для носа или воспаления. В таких случаях проблема решается дома.

Однако есть кровотечения, которые могут быть симптомами опухоли, высокого давления или серьезной травмы.

Чтобы остановить кровь, нужно немного наклониться вперед и немного зажать ноздри. Если кровотечение обильное, то стоит вызвать скорую помощь. Быстрая потеря крови вызывает анемию.

При анемии кожа становится бледной, может возникнуть усталость и головокружение. Также может увеличиться пульс и появиться боль в грудной клетке.

Врач отмечает, что есть еще один вид носового кровотечения - задние. Они проявляются привкусом крови во рту. В этом случае кровь невозможно остановить, зажав ноздри. В такую случае нужно вызывать неотложную помощь.

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