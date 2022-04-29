29 апреля
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Здоровье

Мужчина вдоволь наелся сырого мяса и оказался на грани безумия

Американский видеоблогер 166 дней питался исключительно сырыми курицей, рыбой и говядиной и напугал подписчиков, сообщает Daily Star.

Куриное филе, мясо курицы.
Куриное филе, мясо курицы.
СС0

Он начал питаться сырым мясом в конце прошлого года. Его типичный прием пищи состоял из сырых стейков, сырой рыбы и сырых куриных грудок.

Мужчина запивал еду яичными желтками, парным молоком и водой из натуральных источников, пишет Lenta.ru.

Необычный эксперимент принес ему 144 тыс. подписчиков, многие из которых сомневаются в его безопасности и психическом здоровье.

Они утверждают, что его посты становятся все более и более странными.

«Посмотрите на эту страницу и скажите мне: он не в себе, слегка тронулся умом, или находится на грани безумия?» — поинтересовался один из комментаторов.

Ранее ученые назвали продукты, которые могут повысить риск смерти на 40%.

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