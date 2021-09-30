Врач назвал лучшую диету для заболевших ковидом

Прежде всего организму, который все силы бросает на борьбу с болезнью, не надо усложнять работу, сказал врач-диетолог Александр Андреев.

В связи с этим медик рекомендует пить больше теплой воды и отдавать предпочтение легкой пище — куриному бульону, вареному мясу, молочным продуктам.

На время болезни нужно отказаться от жареных и острых блюд, фастфуда. При этом диетолог предостерег от злоупотребления сразу после болезни высококалорийной едой — организм еще ослаблен, пишет «Росбалт».

Медик посоветовал заболевшим коронавирусом включить в рацион телятину, рыбу, печень, яйца и маложирные кисломолочные продукты, а также употреблять больше овощей и фруктов.

Ранее ученые рассказали, какую диету нужно соблюдать перед прививкой от «короны». Перед вакцинацией лучше всего исключить фастфуд, большое количество кондитерских изделий, сильно сладкую или соленую пищу.