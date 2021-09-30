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Здоровье

Врач назвал лучшую диету для заболевших ковидом

Россиянам дали советы по питанию после заболевания коронавирусом, пишет Life.ru.

Лосось. Рыба.
Лосось. Рыба.
CC0

Прежде всего организму, который все силы бросает на борьбу с болезнью, не надо усложнять работу, сказал врач-диетолог Александр Андреев.

В связи с этим медик рекомендует пить больше теплой воды и отдавать предпочтение легкой пище — куриному бульону, вареному мясу, молочным продуктам.

На время болезни нужно отказаться от жареных и острых блюд, фастфуда. При этом диетолог предостерег от злоупотребления сразу после болезни высококалорийной едой — организм еще ослаблен, пишет «Росбалт».

Медик посоветовал заболевшим коронавирусом включить в рацион телятину, рыбу, печень, яйца и маложирные кисломолочные продукты, а также употреблять больше овощей и фруктов.

Ранее ученые рассказали, какую диету нужно соблюдать перед прививкой от «короны». Перед вакцинацией лучше всего исключить фастфуд, большое количество кондитерских изделий, сильно сладкую или соленую пищу.

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