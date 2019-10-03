На Алтае не могут остановить вспышку гепатита

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай, где в сентябре произошла вспышка вирусного гепатита А, выявили новые случаи. По данным регионального минздрава, 30 сентября зафиксировали три случая. Среди заболевших двое взрослых и ребенок.

Всего в Республике Алтай, по данным на 1 октября, выявили 35 случаев вирусного гепатита, А (19 детей и 16 взрослых). 34 заболевших проживают в Усть-Коксинском районе, а один — житель села Ташанта Кош-Агачского района.

В больнице продолжают оставаться пять человек. 30 пациентов уже выписали.

Специалисты выявили 726 человек, которые могли иметь контакты с носителями вируса. Прививки поставили 1381 человеку.

Запас вакцины против гепатита, А имеется в республике в достаточном количестве, отмечают в минздраве.

Как произошла вспышка

Вирус распространялся из-за несвоевременной диагностики первых случаев, заявляли в региональном управлении Роспотребнадзора. Также этому способствовало установление неверных диагнозов и отсутствие лабораторных исследований на гепатит, А при наличии явных его признаков.

С 2013 года случаи вирусного гепатита, А в Усть-Коксинском районе не регистрировались — инфекцию в регион завезли.

Что такое гепатит А

Гепатит, А — это та самая «желтуха», об опасности которой каждого ребенка предупреждают родители. Болезнь нередко считается «заболеванием грязных рук», так как основной путь ее распространения — фекально-оральный.

Основная причина заражения — использование загрязненной вирусом некипяченой воды. Причем, не только питьевой, но и воды, использующейся для прочих процедур, например, чистки зубов, мытья рук, посуды, овощей и фруктов. Также заражение возможно после купания в загрязненных водоемах.