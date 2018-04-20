Жителей Алтайского края призвали ставить прививки от кори

"Студенты относятся к группе риска, поэтому сейчас руководству вузов нужно принять меры, чтобы найти и привить всех, кто не сделал это вовремя", — объяснил altapress.ru Валерий Шевченко, главный инфекционист края.

Чтобы исключить людей, восприимчивых к вирусу и способных передать его окружающим, врачи проводят "подчищающую иммунизацию". То есть выявляют тех, кто по разным причинам не был привит от кори. Им предлагают сделать это сейчас.

Когда ставят прививки?

В России против кори вакцинируют дважды: в 1 год и в 6 лет. Взрослым прививки ставят в возрасте 18-35 лет в случае, если им не делали этого в детстве. До 55 лет вакцинацию проводят работникам в сфере медицины, образования, обслуживания и транспорта.

Валерий Шевченко предлагает "призывать к разуму" и убеждать ставить прививки всех, кому это нужно. Иначе непривитые подвергают опасности себя и свое окружение.

Прививки — единственное средство, способное защитить от кори, отмечают в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что в Барнауле зарегистрировали три случая заболевания корью. Источником инфекции стал мужчина, который отдыхал за границей