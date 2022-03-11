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Здоровье

+1017. На Алтае продолжает снижаться количество заболеваний коронавирусом

В Алтайском крае, по данным на 11 марта, зарегистрировали 1017 новых случаев заболевания коронавирусом и 27 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 251 755 человек, в том числе 37 947 детей. Выздоровели 230 244 человека, умерли 9 709 человек.

По состоянию на 11 марта в ковидгоспиталях находятся 1989 человек с коронавирусной инфекцией и 189 пациентов с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 427, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 173.

64 человек — бессимптомные вирусоносители. 161 пациента с вирусной пневмонией лечатся на дому.

Новые случаи

Барнаул — 340, Алейский район — 15, Алтайский район — 23, Баевский район — 4, Бийск — 43, Бийский район — 22, Благовещенский район — 30, Волчхинский район — 20, Егорьевский район — 17, Завьяловский район — 13, Заринск — 36, Змеиногорский район — 2, Зональный район — 3, Калманский район — 19, Камень-на-Оби — 31, Ключевской район — 21, Краснощековский район — 3, Кулундинский район — 15, Мамонтовский район — 3, Немецкий национальный район — 2, Новоалтайск — 33, Павловский район — 15, Первомайский район — 17, Петропавловский район — 27, Ребрихинский район — 6, Родинский район — 25, Романовский район — 23, Рубцовск — 39, г. Славгород — 27, Смоленский район — 4, Тальменский район — 16, Топчихинский район — 7, Троицкий район — 28, Тюменцевский район — 21, Усть-Калманский — 17, Целинный район — 25, Шипуновский район — 25.

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