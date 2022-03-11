+1017. На Алтае продолжает снижаться количество заболеваний коронавирусом

В Алтайском крае, по данным на 11 марта, зарегистрировали 1017 новых случаев заболевания коронавирусом и 27 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 251 755 человек, в том числе 37 947 детей. Выздоровели 230 244 человека, умерли 9 709 человек.

По состоянию на 11 марта в ковидгоспиталях находятся 1989 человек с коронавирусной инфекцией и 189 пациентов с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 427, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 173.

64 человек — бессимптомные вирусоносители. 161 пациента с вирусной пневмонией лечатся на дому.

Новые случаи