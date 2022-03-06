На Алтае ковид ослабевает более двух недель, но по-прежнему «кусается»

В Алтайском крае, по данным на 6 марта, зарегистрировали 1 484 случая заболевания коронавирусом и 28 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Он с нами надолго.

В крае за сутки выявили 1 484 случая заболевания ковидом и 1 903 случая выздоровления. С 18 февраля количество выздоровлений превышает число заболеваний. Рекорд по выздоровевшим зафиксировали 21 февраля — 12 680.

Всего в крае инфицированных — 245 786 (в том числе 36 530 детей). Выздоровели — 218 520 пациентов, из них за прошедшие сутки — 1 903.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 346 человек.

«Кроме этого, 211 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 60 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 141 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Пенсионер. Коронавирус. ССО.

«Развернуто 3135 коек, к кислороду имеют подключение 2967, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 578», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 492, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 164.

За весь период наблюдений скончались 9 575 человек с ковидом: из них 28 — за прошедшие сутки (25 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 8 091 человека (по иным причинам — 1 484).

По данным на 6 марта: прививается 1 364 378 человек (в том числе 1 680 детей в возрасте 12−17 лет): получили первую вакцину — 52 914, полностью вакцинированы — 1 219 880, повторно вакцинировались — 91 584.

Ранее сообщили, что крупнейшая поликлиника Барнаула полностью возобновляет плановую помощь.