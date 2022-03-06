На Алтае ковид ослабевает более двух недель, но по-прежнему «кусается»

В крае за сутки выявили 1 484 случая заболевания ковидом и 1 903 случая выздоровления. С 18 февраля количество выздоровлений превышает число заболеваний. Рекорд по выздоровевшим зафиксировали 21 февраля — 12 680.
Всего в крае инфицированных — 245 786 (в том числе 36 530 детей). Выздоровели — 218 520 пациентов, из них за прошедшие сутки — 1 903.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 346 человек.
«Кроме этого, 211 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 60 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 141 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 3135 коек, к кислороду имеют подключение 2967, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 578», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 492, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 164.
За весь период наблюдений скончались 9 575 человек с ковидом: из них 28 — за прошедшие сутки (25 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 8 091 человека (по иным причинам — 1 484).
По данным на 6 марта: прививается 1 364 378 человек (в том числе 1 680 детей в возрасте 12−17 лет): получили первую вакцину — 52 914, полностью вакцинированы — 1 219 880, повторно вакцинировались — 91 584.
Ранее сообщили, что крупнейшая поликлиника Барнаула полностью возобновляет плановую помощь.
Новые случаи:
Барнаул — 475, Алейский район — 22, Алтайский район — 8, Баевский район — 12, Бийск — 16, Благовещенский район — 17, Бурлинский район — 2, Быстроистокский район — 10, Волчихинский район — 14, Егорьевский район — 9, Ельцовский район — 8, Завьяловский район — 16, Залесовский район — 7, Заринск — 34, Заринский район — 14, ЗАТО Сибирский — 9, Змеиногорский район — 4, Зональный район — 13, Калманский район — 15, Камень-на-Оби — 28, Каменский район — 12, Ключевской район — 11, Косихинский район — 16, Красногорский район — 16, Краснощековский район — 16, Крутихинский район — 9, Кулундинский район — 26, Курьинский район — 3, Кытмановский район — 1, Локтевский район — 9, Мамонтовский район — 22, Михайловский район — 17, Немецкий национальный район — 13, Новичихинский район — 18, Новоалтайск — 32, Павловский район — 28, Панкрушихинский район — 15, Первомайский район — 34, Петропавловский район — 2, Поспелихинский район — 25, Ребрихинский район — 20, Родинский район — 11, Романовский район — 18, Рубцовск — 47, Рубцовский район — 20, Славгород — 18, Смоленский район — 29, Советский район — 26, Солонешенский район — 8, Солтонский район — 8, Суетский район — 6, Табунский район — 24, Тальменский район — 29, Тогульский район — 27, Топчихинский район — 12, Третьяковский район — 2, Троицкий район — 14, Тюменцевский район — 19, Угловский район — 11, Усть — Калманский район — 1, Хабарский район — 21, Целинный район — 30, Чарышский район — 6, Шелаболихинский район — 1, Шипуновский район — 18.