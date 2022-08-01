Анатолия Чубайса — экс-спецпредстваителя российского президента — экстренно госпитализировали в одну из европейских клиник. Он находится в реанимации, сообщила телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на жену политика Авдотью Смирнову.

Что о состоянии Чубайса сказала Собчак?

«Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги», — отметила светская львица.

Бывший спецпредставитель также подтвердил произошедшее, добавила она: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».

Больница. Медицина. unsplash.com

А что такое синдром Гийена-Барре?

Синдром Гийена-Барре — это аутоиммунная болезнь. При ее развитии антитела атакуют миелиновую оболочку, которая покрывает отростки нейронов. Из-за этого пациент может частично терять контроль над конечностями и — в тяжелых случаях — дыхательными мышцами.

Понятно , но как и почему возникает этот синдром?

Точные причины болезни не известны. Предположительно, ее могут провоцировать бактериальные и вирусные инфекции — к примеру, коронавирус.

Коронавирус. Пандемия. СС0

Чубайс перенес COVID-19?

Да, он переболел ковидом в октябре, пишет РБК. Положительный тест он сдал «после командировки».

«Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — рассказал Анатолий Чубайс.

Анатолий Чубайс. spichky.ru.

Какие осложнения бывают от синдрома Гийена-Барре?

Среди опасных последствий синдрома:

пневмония,

инфекция мочевыводящих путей,

тромбоз вен.

Напомним, в марте Чубайс покинул пост спецпредставителя президента. Отмечалось, что он уехал из России.