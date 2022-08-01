Что о состоянии Чубайса сказала Собчак?
«Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги», — отметила светская львица.
Бывший спецпредставитель также подтвердил произошедшее, добавила она: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».
А что такое синдром Гийена-Барре?
Синдром Гийена-Барре — это аутоиммунная болезнь. При ее развитии антитела атакуют миелиновую оболочку, которая покрывает отростки нейронов. Из-за этого пациент может частично терять контроль над конечностями и — в тяжелых случаях — дыхательными мышцами.
Понятно, но как и почему возникает этот синдром?
Точные причины болезни не известны. Предположительно, ее могут провоцировать бактериальные и вирусные инфекции — к примеру, коронавирус.
Чубайс перенес COVID-19?
Да, он переболел ковидом в октябре, пишет РБК. Положительный тест он сдал «после командировки».
«Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — рассказал Анатолий Чубайс.
Какие осложнения бывают от синдрома Гийена-Барре?
Среди опасных последствий синдрома:
- пневмония,
- инфекция мочевыводящих путей,
- тромбоз вен.
Напомним, в марте Чубайс покинул пост спецпредставителя президента. Отмечалось, что он уехал из России.