Надеть маски. Алтайские онкологи по-новому будут усыплять и будить пациентов

Анестезиологи алтайского краевого онкодиспансера внедрили в широкую практику метод общей анестезии с использованием ларингеальной маски. Это специальная гибкая трубка, прикрепленная к раздуваемой манжете, которая проводится в гортаноглотку и устанавливается поверх гортани, а не вводится глубоко в трахею как при интубационном наркозе.

Этот метод в анестезиологии не новый. Его изобрел английский анестезиолог Арчибальд Брэйн еще в начале 80-х годов прошлого века. Однако если за рубежом ларингеальная маска используется примерно при 70% операций, то в России этот метод не получил широкого распространения. А на Алтае — так уж исторически сложилось — он и вовсе используется в единичных случаях, например, когда возникают препятствия для интубации трахеи, обусловленные анатомическими особенностями пациента.

В отделении анестезиологии и реанимации № 2 краевого онкодиспансера и попробовали «старый-новый» метод при маммологических операциях.

Хирургическая операция. СС0

«Хирургический поток пациентов с опухолями молочной железы у нас традиционно высокий, — рассказал анестезиолог-реаниматолог отделения Юрий Шулаев. — Если же во время операции необходимо выполнить срочный гистологический анализ, то при интубационном наркозе из-за его технических особенностей операционный день существенно затягивается. Установить ларингеальную маску, равно как и „разбудить“ пациента намного проще и быстрее, при этом качество и глубина анестезии совершенно не страдают».

Врач отметил, что во время ларингеального наркоза пациент дышит практически самостоятельно — аппарат лишь немного ему помогает. Кроме того, этот метод анестезии позволяет существенно снизить дозировку мышечных релаксантов: пациенты уже в операционной способны самостоятельно перебираться со стола на каталку.

«Мы выполнили уже более 200 ларингеальных анестезий, без осложнений. И судя по отзывам самих пациентов, такой метод анестезии переносится ими гораздо легче и комфортнее», — сказал Юрий Шулаев.

Операция. Онкологический диспансер.

С учетом положительного практического опыта в краевом онкодиспансере расширили размерную линейку ларингеальных масок. Сейчас в наличии есть устройства, обеспечивающие надежную герметичность как для худых, так и для тучных пациентов.

Правда, при весе больного более 100 килограмм этот вариант анестезии все же заменяют на более традиционный интубационный наркоз — велик риск, что аппарат не «продышит» такую массу. И это, пожалуй, единственное противопоказание метода.

В ближайшее время в отделении анестезиологии и реанимации № 2 планируют применять методику при операциях онкоурологического профиля. В целом же ее возможности не ограничены — в зарубежных странах ларингеальные маски успешно используют даже при операциях на легких или технически сложных с точки зрения анестезиологического пособия хирургических манипуляциях в положении «на животе».