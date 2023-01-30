Минздрав: уровень смертности от рака снизился в Алтайском крае

Уровень смертей от онкологических заболеваний на территории Алтайского края снизился, сообщают в Минздраве региона.

По итогам 2022 года, одногодичная летальность сократилась на 1,5% (с 24,9% до 23,4%).

Общая смертность населения от злокачественных образований упала на 2,5%.

В то же время доля пациентов, которые пережили пять или более лет с момента постановки диагноза, достигла 59,8% (58,9% в 2021 году).

Как отмечают врачи-онкологи, 2022 год позволил преодолеть «ковидную яму», с которой оказание плановой медицинской помощи было приостановлено.

У мужского населения Алтайского края уже традиционно лидирует рак легкого, бронхов и трахеи, опухоли предстательной железы и кожи.

В тройке лидеров среди онкологических патологий среди женщин — рак груди, кожи и тела матки.

Ранее Минздрав сообщил, что российские препараты по качеству не уступают импортным.