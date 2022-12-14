Суммарный риск. Алтайский минздрав поделился итогами диспансеризации населения

Свыше 420 тыс. жителей Алтайского края прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры за 10 месяцев этого года, сообщает минздрав.

На второй этап диспансеризации врачи направили 97 091 человек. Углубленную диспансеризацию прошли также 64 983 человека, переболевших новой коронавирусной инфекцией.

Доля женщин, прошедших первый этап диспансеризации и профосмотры, оказалась существенно выше мужской части и составила 61,2%. против 38,8%.

Врачи выявили главные факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний: нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела, высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, повышенный уровень холестерина в крови, курение табака.

Впервые выявлено 23445 случаев заболеваний. Болезни по количеству распределились так:

I место — болезни эндокринной системы , расстройства питания и нарушения обмена веществ,

расстройства питания и нарушения обмена веществ, II место — болезни системы кровообращения,

III место — болезни органов пищеварения,

IV место — болезни органов дыхания.

Врач. Лаборатория. открытые источники в интернете

Сегодня в Алтайском крае диспансеризацию фактически проводят все учреждения региона, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. И во всех есть возможность удаленной записи на исследования через Госуслуги.

Обследование можно прости не только утром или днем, но и в вечернее часы приема пациентов, а еще в субботу. Медорганизации работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 в двухсменном режиме, в субботу, воскресенье и праздничные дни с 8:00 до 15:00.

В соответствии с приказом Минздрава от 27 апреля 2021 года в диспансеризацию и профосмотры входят обследования на выявление онкологических заболеваний.

Обязательны осмотры фельдшером (акушеркой) или врачом-акушером-гинекологом, хирургом, урологом, колопроктологом, проведение ректороманоскопии, колоноскопии, фиброгастродуоденоскопии, рентгенографии легких, компьютерной томографии легких.

Всего в этом году впервые выявлено 179 случаев злокачественных новообразований, из них на ранних стадиях 166 случаев.

Подробную информацию о процедурах диспансеризации и медосмотров можно найти на сайте регионального минздрава в разделе «Диспансеризация».