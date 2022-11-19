Минздрав поручил выяснить, почему бийские медики не получили ковидные выплаты

Минздрав Алтайского края поручил главврачу ЦГБ № 1 Бийска выяснять, почему медики не получили ковидные выплаты, передает ИА «Амител» .

Сейчас в медучреждении проводят внутреннюю проверку. В частности, проверяющие «выявляют причины» случившегося, чтобы принять меры реагирования.

По итогам обещают направить документы в ФСС, где должны прояснить правомерность соответствующих выплат.

Напомним, без ковидных выплат остались более 70 медработников больницы. Работники заразились коронавирусом от пациентов по время пандемии. Им полагались страховые выплаты. Они собрали документы, подтверждающие факт их заражения.

Однако денег они так и не получили.