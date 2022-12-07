В Алтайском онкодиспансере создали новый химиокабинет. Почему это важно?

В краевом онкодиспансере создан кабинет централизованного разведения химиопрепаратов, это позволит избежать бесполезных потерь дорогостоящих лекарств и обеспечит существенную экономию бюджетных средств, рассказали в пресс-службе учреждения.

Лекарственная терапия — это один из ключевых методов лечения онкологических заболеваний. Противоопухолевые препараты назначаются практически 80% пациентов: одним для уменьшения размера опухоли перед операцией, другим — для уничтожения возможных остаточных злокачественных клеток после хирургического вмешательства.

Однако, главная категория больных, нуждающихся в лекарственной терапии, — пациенты с распространенными метастатическими формами рака, которым на первоначальном этапе невозможно провести никакое другое лечение. Доля таких пациентов в Алтайском крае сегодня составляет порядка 20% от всех ежегодно выявляемых случаев.

Кабинет разведения химиопрепаратов. АКОД «Надежда».

Между тем стоимость противоопухолевых препаратов очень высока. В первую очередь это касается таргетной и иммунотерапии, где стоимость одного «укола», порой, может, превышать несколько сотен тысяч рублей.

Эта ситуация заставляет врачей искать пути экономии бюджетных средств. Одной из таких возможностей стало создание кабинета централизованного разведения химиопрепаратов.

«Раньше в каждом отделении, где проводятся курсы химиотерапии, готовили инъекции только для своих пациентов, а емкости с остатками препаратов выбрасывались — согласно СанПиНам нельзя переносить открытые флаконы из помещения в помещение, — рассказывает заведующая кабинетом Алина Гофман. — Сейчас мы используем содержимое флакона полностью — емкости для капельниц от нас поступают на все отделения в форме, готовой для введения, и в дозировке, назначенной конкретному больному».

В Алтайском онкодиспансере. altairegion22.ru

Кабинет централизованного разведения препаратов оборудован по всем правилам безопасности, ведь химиопрепараты в большинстве своем — это токсические вещества. Здесь установлены боксы биологической безопасности, современная вентиляционная система и система ультрафиолетового облучения, закуплены специальные приборы для герметичной упаковки шприцев и флаконов.

Пока кабинет централизованного разведения химиопрепаратов открыт на лечебной базе онкодиспансера на Змеиногорском тракте, в дальнейшем планируется создание подобной структуры и на ул. Никитина, 77.

«Пока сложно судить об экономической выгоде, которую принесет нам это решение. Но в том, что она точно будет, сомневаться не приходиться, — считает главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов. — Создавая кабинет, мы ориентировались на опыт коллег-онкологов из других регионов, где подобные структуры уже работают: федеральные онкологические центры на централизованном разведении лекарственных препаратов экономят более 2 млн. рублей ежемесячно.

Глава онкослужбы отметил, что средства, которые удастся сэкономить, пойдут на закуп дополнительного объема лекарственных противоопухолевых препаратов для онкологических пациентов Алтайского края.