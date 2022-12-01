В России для больных онкологией появилось первое печатное издание

Первая ежемесячная газета для онкобольных «Беседы о здоровье» появилась в Россите. Ее темы могут быть интересны и для широкого круга читателей, пишут на сайте издания.

Темой первого номера стал рак легкого. На самые часто задаваемые вопросы пациентов о заболевании ответил директор Казанской государственной медицинской академии, заслуженный врач РФ и Республики Татарстан, доктор медицинских наук Рустем Хасанов.

В редакции уточняют, что цель издания — информирование пациентов об онкологических заболеваниях, злокачественных и доброкачественных опухолях близких и родственников.

Также в газете планируют писать о методах диагностики, лечения и реабилитации.

Ранее стало известно, что более тысячи ВИЧ-инфицированных зарегистрировали в Алтайском крае в 2022 году.