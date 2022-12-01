В России для больных онкологией появилось первое печатное издание

Темой первого номера стал рак легкого. На самые часто задаваемые вопросы пациентов о заболевании ответил директор Казанской государственной медицинской академии, заслуженный врач РФ и Республики Татарстан, доктор медицинских наук Рустем Хасанов.
В редакции уточняют, что цель издания — информирование пациентов об онкологических заболеваниях, злокачественных и доброкачественных опухолях близких и родственников.
Также в газете планируют писать о методах диагностики, лечения и реабилитации.
Ранее стало известно, что более тысячи ВИЧ-инфицированных зарегистрировали в Алтайском крае в 2022 году.
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