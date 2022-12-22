Нагрузка на скорую помощь резко выросла в России

Рекордная заболеваемость гриппом и ОРВИ в российских регионах значительно увеличила нагрузку на службу скорой медицинской помощи, пишет «КоммерсантЪ».

Так в Свердловской области в период с 12 по 18 декабря заболели свыше 74,4 тыс. человек, этот показатель на 120% больше среднего многолетнего уровня.

Среди заболевших только более половины — дети. За последние две недели количество вызовов скорой помощи возросло не менее чем на 45%, а количество выездов — на 34%.

По причине нехватки сотрудников на линии, медучреждения вынужденно привлекают студентов и выездные бригады территориального центра медицины катастроф.

Как сообщают в местном Минздраве, двукратный рост количества вызовов в Курской области послужил вызову работников из отпусков и отмены выходных.

Вирусные заболевания чаще всего стали поводом для вызова врачей в Новосибирской области и составили 16 тыс. раз.

Количество звонков о высокой температуре увеличилось в четыре раза, а с прошлой недели областным поликлиникам пришлось перейти на 12-часовую работу семь дней в неделю.

Ранее стало известно, что грипп доминирует почти по всей России, заявили в Роспотребнадзоре.