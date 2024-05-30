"Нам есть к чему стремиться". Средний уровень завершенных суицидов зафиксировали в Алтайском крае

Алтайский край вошел в группу регионов со средним уровнем завершенных суицидов. Об этом сообщили на всероссийской конференции психиатров «Актуальные вопросы суицидологии», которая прошла 16 мая в Иркутске. Главный внештатный психиатр по Алтайскому краю Марина Вдовина заявила, что регион должен стремиться к снижению этого показателя.

Не лучше и не хуже

В Алтайском крае уровень суицидов составляет 18,6 случаев на 100 тыс. населения, приводит данные Марина Вдовина. Это соответствует среднему показателю частоты завершенных суицидов ВОЗ. Всего таких уровней четыре: низкие показатели (до 10 случаев на 100 тыс. населения), средние (от 10 до 20 случаев), высокие (от 20 до 30) и сверхвысокие (выше 30 случаев).

На сегодняшний день уровень завершенных суицидов в Алтайском крае превышает средний российский показатель почти в два раза. Он составляет 9,6 случаев на 100 тыс. человек. «Нам есть, к чему стремиться», – считает главный психиатр региона.

При этом край не попал в число регионов с высоким и сверхвысоким уровнем. Но в списке оказалась Республика Алтай. Там показатель суицидов составил 35 случаев на 100 тыс. населения. Этот уровень ВОЗ считает уже критическим.

Депрессия. CCO.

Основные причины

Одна из основных причин суицидов — это затяжные и не пролеченные депрессии. Пожалуй, это самое распространенное заболевание непсихотического уровня, наряду с тревожностью и неврозами. Все они занимают порядка 70% от всех зарегистрированных расстройств в Алтайском крае.

Марина Вдовина связывает такие показатели с нестабильной социально-экономической ситуацией в стране. «В том числе влияние оказывают большое количество негативных новостей, которые сейчас занимают почти все информационное поле», — отмечает она.

Также препятствием на пути к лечению становятся стереотипы о расстройствах и их лечении. Люди боятся, что стоит им только переступить порог диспансера, и их поставят на учет, лишат водительских прав и запретят создавать семью.

Депрессия, меланхолия. СС0

«Несмотря на большую информативность, россияне по-прежнему неохотно обращают внимание на непсихотические расстройства, — отмечала в нашем материале главный областной специалист-психиатр, главный врач ГБУЗ «Кузбасская КПБ» Вероника Сорокина. – Люди сваливают свое состояние на плохое настроение и хандру, не понимая, что в действительности больны».

Обязательно помогут

К счастью многие слухи о лечении в психиатрической больнице так и остаются слухами. Главный психиатр края заявила на конференции, что в регионе делают все возможное, чтобы помочь пациентам с депрессией и суицидальными мыслями и предотвратить печальный исход.

В крае открыты 11 кабинетов медико-психологического консультирования, кабинеты медико-психологической помощи и психотерапевтические кабинеты. В том числе в Барнауле создан единственный в Сибири психотерапевтический центр, который занимается расстройствами непсихотического спектра. Как пациентам оказывают помощь и помогают вернуться к прежней жизни, мы рассказали в нашем большом материале.

Психолог. Открытые источники в Интернете

В стационарных подразделениях краевой психиатрической больницы в Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби выделены специальные кризисные койки, а также развернута сеть дневных стационаров.

"Если человек обратится к медицинскому специалисту в состоянии депрессии, ему обязательно помогут," — отмечает Марина Вдовина.

В Алтайском крае работает круглосуточный телефон доверия +7 (3852) 66-86-88.

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