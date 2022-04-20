Национальный день донора. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Сегодня благородный день,

И ты об этом знаешь.

Когда ты кровь свою сдаешь,

Кому-то жизнь спасаешь.



Пусть всем здоровья будет много,

Но если вдруг придет беда,

Пусть донорская кровь кому-то

Поможет жизнь продлить сполна.

Кровь сдавать у нас почетно,

Можно чью-то жизнь спасти.

Ты идешь всегда с охотой,

Это главный твой инстинкт.



Пусть добро к тебе вернется,

Стороной не обойдет,

И поступок твой зачтется,

Радость сердцу принесет!