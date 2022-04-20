20 апреля
﻿
Здоровье

Национальный день донора. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Национальный день донора отмечают в России 20 апреля. Для тех, кто отважно помогает пациентам, altapress.ru подобрал теплые поздравления в прозе, стихах и смс.

Значок почётного донора.
Значок почётного донора.
Открытые источники в Интернете (ССО)

Поздравления с Национальным днем донора в прозе

Помощь другим важна для каждого человека, который считает себя просвещенным и гуманным, а помощь в поддержании здоровья — важна вдвойне. С Национальным днем донора в России, пусть ваша помощь всегда будет оценена по достоинству и принесет пользу кому-то, кто нуждается в ней.

В Национальный день донора в России хочу пожелать благородства души и светлых намерений сердца, доброты и щедрости, чуткости и уважения к людям, большой пользы для общества и искренней благодарности, уважения окружающих и счастливой жизни.

Поздравляю с Национальным днем донора в России и хочу пожелать годиться тем, что твоя кровь спасает чью-то жизнь, никогда не прекращать делать добрые дела, быть ответственным донором с истинной надеждой души и высоким стремлением сердца.

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Поздравления с Национальным днем донора в стихах

Сегодня благородный день,
И ты об этом знаешь.
Когда ты кровь свою сдаешь,
Кому-то жизнь спасаешь.

Пусть всем здоровья будет много,
Но если вдруг придет беда,
Пусть донорская кровь кому-то
Поможет жизнь продлить сполна.

Кровь сдавать у нас почетно,
Можно чью-то жизнь спасти.
Ты идешь всегда с охотой,
Это главный твой инстинкт.

Пусть добро к тебе вернется,
Стороной не обойдет,
И поступок твой зачтется,
Радость сердцу принесет!

Мы всех доноров России
Поздравляем от души,
Каждый донор — наш спаситель,
Кровь свою он сдать спешит,
Помогает жизнь, здоровье
Сохранить больным всем он,
Донорам желаем счастья,
Низкий им от нас поклон!

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Поздравления с Национальным днем донора в смс

Мы всех доноров России
Поздравляем в этот день,
Этим людям с добрым сердцем
Кровь сдавать свою не лень,
Им здоровья пожелаем,
В жизни их не будет бед,
Пусть людей они спасают
И живут пусть до ста лет!

День доноров сегодня, братцы,
Хочу поздравить вас сердечно.
Вам благодарность за спасение
И уважение бесконечны!

С Днем донора в России поздравляю!
Людей тех благородных восхваляю,
Которые спасают чьи-то жизни
С душой и без любой корыстной мысли. Ура!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость