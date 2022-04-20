Национальный день донора. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Национальным днем донора в прозе
Помощь другим важна для каждого человека, который считает себя просвещенным и гуманным, а помощь в поддержании здоровья — важна вдвойне. С Национальным днем донора в России, пусть ваша помощь всегда будет оценена по достоинству и принесет пользу кому-то, кто нуждается в ней.
В Национальный день донора в России хочу пожелать благородства души и светлых намерений сердца, доброты и щедрости, чуткости и уважения к людям, большой пользы для общества и искренней благодарности, уважения окружающих и счастливой жизни.
Поздравляю с Национальным днем донора в России и хочу пожелать годиться тем, что твоя кровь спасает чью-то жизнь, никогда не прекращать делать добрые дела, быть ответственным донором с истинной надеждой души и высоким стремлением сердца.
Поздравления с Национальным днем донора в стихах
Сегодня благородный день,
И ты об этом знаешь.
Когда ты кровь свою сдаешь,
Кому-то жизнь спасаешь.
Пусть всем здоровья будет много,
Но если вдруг придет беда,
Пусть донорская кровь кому-то
Поможет жизнь продлить сполна.
Кровь сдавать у нас почетно,
Можно чью-то жизнь спасти.
Ты идешь всегда с охотой,
Это главный твой инстинкт.
Пусть добро к тебе вернется,
Стороной не обойдет,
И поступок твой зачтется,
Радость сердцу принесет!
Мы всех доноров России
Поздравляем от души,
Каждый донор — наш спаситель,
Кровь свою он сдать спешит,
Помогает жизнь, здоровье
Сохранить больным всем он,
Донорам желаем счастья,
Низкий им от нас поклон!
Поздравления с Национальным днем донора в смс
Мы всех доноров России
Поздравляем в этот день,
Этим людям с добрым сердцем
Кровь сдавать свою не лень,
Им здоровья пожелаем,
В жизни их не будет бед,
Пусть людей они спасают
И живут пусть до ста лет!
День доноров сегодня, братцы,
Хочу поздравить вас сердечно.
Вам благодарность за спасение
И уважение бесконечны!
С Днем донора в России поздравляю!
Людей тех благородных восхваляю,
Которые спасают чьи-то жизни
С душой и без любой корыстной мысли. Ура!