Подготовьтесь заранее. Веселые поздравления с Днем смеха в прозе, стихах и смс

Улыбка жизнь нам продлевает,

Без доброй шутки никуда.

В День смеха от души желаю

Смеяться искренне всегда!



Смеяться в трудную минуту,

Чтоб легче стало на душе,

Пусть смех вам станет парашютом

На неприятном вираже!

Пожелания в День смеха:

Счастья, радости, успеха,

Пусть сбываются мечты,

Здоровья, мира, теплоты!



Пусть улыбки будут чаще,

А дорога жизни — слаще.

Пусть тоска уходит прочь,

Веселье будет день и ночь!