Подготовьтесь заранее. Веселые поздравления с Днем смеха в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем смеха в прозе
Поздравляю с Первым апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!
Желаю ко всему относиться с юмором, ничего не принимать близко к сердцу, уметь посмеяться над собой, с улыбкой принимать даже сложные ситуации и позитивно смотреть на мир. С Днем смеха!
Пусть ваши лица всегда озаряет улыбка, пусть хорошее настроение сопутствует всегда и везде. Пусть надежные друзья делают эту жизнь ещё более интересной. С Днем смеха!
Поздравления с Днем смеха в стихах
Улыбка жизнь нам продлевает,
Без доброй шутки никуда.
В День смеха от души желаю
Смеяться искренне всегда!
Смеяться в трудную минуту,
Чтоб легче стало на душе,
Пусть смех вам станет парашютом
На неприятном вираже!
Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха,
Пусть сбываются мечты,
Здоровья, мира, теплоты!
Пусть улыбки будут чаще,
А дорога жизни — слаще.
Пусть тоска уходит прочь,
Веселье будет день и ночь!
Смейся громко, не стесняйся,
Веселись и улыбайся.
Над другими ты шути,
Позитив с собой неси.
Ни минуты не скучай,
Радуйся, люби, мечтай.
С Днем смеха поздравляю я
Сегодня искренне тебя!
Поздравления с Днем смеха в смс
Я сегодня поздравлю
С Днем смеха тебя!
Пожелаю: ты смейся, живя и любя!
Пусть вокруг расцветают
Улыбки и смех!
Этот день самым радостным
Будет для всех!
С праздником апрельским
Вас я поздравляю,
Желаю много счастья
От всей души желаю!
Смейтесь, веселитесь,
Гоните прочь все беды!
С Днем смеха, дорогие,
С праздником веселья!
Поздравляем с Днем смешным
И желаем много смеха,
А еще вам процветать,
И во всех делах успеха!