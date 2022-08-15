Назальная вакцина. С какими штаммами COVID-19 она борется, и что есть в ее составе

Назальную вакцину создали в Центре имени Гамалеи. Ее доклинические испытания завершили прошлым летом, а в ноябре 2021 года Минздрав дал разрешение на клинические испытания. Кстати, они стоили примерно 400 млн рублей.
Назальную вакцину зарегистрировали 1 апреля.
Да. Назальная вакцина — это второй компонент «Спутника V».
Нет, сам COVID-19 в назальной вакцине не содержится. В его состав входят аденовирусные векторы с измененным геномом.
Как сообщили ранее в Центре имени Гамалеи, назальной вакциной нужно прививаться раз в полгода.
Назальная вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса, заявил РИА Новости глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Имеющаяся сейчас и уже зарегистрированная назальная вакцина, мы видим, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя мукозальный иммунитет к возбудителю», — сказал эксперт.