15 августа
Коронавирус
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Здоровье

Назальная вакцина. С какими штаммами COVID-19 она борется, и что есть в ее составе

Назальная вакцина — препарат от коронавируса, который распыляют в нос шприцем с особой насадкой. Как она работает и от каких штаммов вируса защищает — в нашем разборе.

Коронавирус
Коронавирус
СС0
1
Где разработали и как тестировали назальную вакцину?

Назальную вакцину создали в Центре имени Гамалеи. Ее доклинические испытания завершили прошлым летом, а в ноябре 2021 года Минздрав дал разрешение на клинические испытания. Кстати, они стоили примерно 400 млн рублей.

2
Когда зарегистрировали вакцину?

Назальную вакцину зарегистрировали 1 апреля.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

3
Назальная вакцина — это «Спутник V»?

Да. Назальная вакцина — это второй компонент «Спутника V».

4
В назальной вакцине присутствуют «частицы» коронавируса?

Нет, сам COVID-19 в назальной вакцине не содержится. В его состав входят аденовирусные векторы с измененным геномом.

5
Как часто надо ставить назальную вакцину?

Как сообщили ранее в Центре имени Гамалеи, назальной вакциной нужно прививаться раз в полгода.

Коронавирус. Вакцинация.
Коронавирус. Вакцинация.
Pixabay.com
6
А против каких штаммов эффективна вакцина?

Назальная вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса, заявил РИА Новости глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Имеющаяся сейчас и уже зарегистрированная назальная вакцина, мы видим, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя мукозальный иммунитет к возбудителю», — сказал эксперт.

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