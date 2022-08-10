Масочный режим возобновлен в Центризбиркоме РФ

В ЦИК России возобновился масочный режим. Об этом сообщает « Комсомольская правда » со ссылкой на слова председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой.

Соответствующее решение принято в связи с увеличением заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Памфилова обратила внимание, что сейчас в большинстве случаев COVID-19 протекает в легкой форме.

«Нет того уровня угрозы, что была еще в прошлом году. Тем не менее мы и в ЦИК возобновляем масочный режим», — заявила глава ЦИК.

По ее словам, региональным избирательным комиссиям также рекомендуется рассмотреть вопрос введения дополнительных меры защиты при организации избирательного процесса.

В первую очередь это относится к участкам, которые примут много людей за короткий промежуток времени.

Напомним, минздрав Алтайского края предложил вернуть масочный режим для граждан старше 65 лет, а также рекомендовал вернуть его в организации.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса SuperJob, за повторное введение масочного режима высказалось 26% жителей Барнаула, против — 47%.