11 августа
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Масочный режим возобновлен в Центризбиркоме РФ

В ЦИК России возобновился масочный режим. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на слова председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой.

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0

Соответствующее решение принято в связи с увеличением заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Памфилова обратила внимание, что сейчас в большинстве случаев COVID-19 протекает в легкой форме.

«Нет того уровня угрозы, что была еще в прошлом году. Тем не менее мы и в ЦИК возобновляем масочный режим», — заявила глава ЦИК.

По ее словам, региональным избирательным комиссиям также рекомендуется рассмотреть вопрос введения дополнительных меры защиты при организации избирательного процесса.

В первую очередь это относится к участкам, которые примут много людей за короткий промежуток времени.

Напомним, минздрав Алтайского края предложил вернуть масочный режим для граждан старше 65 лет, а также рекомендовал вернуть его в организации.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса SuperJob, за повторное введение масочного режима высказалось 26% жителей Барнаула, против — 47%.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость