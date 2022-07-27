27 июля
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Здоровье

Стало известно, как относятся россияне к повторному масочному режиму

Почти каждый четвертый опрошенный россиянин (23%) высказался в поддержку повторного введения масочного режима в России, сообщает РБК, ссылаясь на результаты исследования сервиса Superjob.

Медицинская маска, вирус.
Медицинская маска, вирус.
СС0

Введение масочного режима поддержали 23% россиян, против — 48%.

Сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин — 25% против 21% среди мужчин. При этом россияне моложе 34 лет поддерживают возобновление масочного режима чаще своих соотечественников старше 45 лет.

Трое из десяти вакцинировавшихся от коронавируса шесть и менее месяцев назад поддерживают ношение масок.

Меньше всего готовых вернуться к ношению средств индивидуальной защиты (СИЗ) в общественных местах — среди антипрививочников (14%).

<В опросе приняли участие 1600 граждан из всех округов России.>

В начале июля в России отменили все коронавирусные ограничения, включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время, указывает bfm.ru.

Между тем активизировать вакцинацию от коронавируса поручено регионам.

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