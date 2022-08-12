Вакцины не защищают от мутаций ковида, заявил известный доктор

Вакцинация против коронавируса помогает избежать тяжелого течения болезни, но не останавливает распространение инфекции среди населения при возникновении новых штаммов, заявил главврач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников, пишет ura.ru.

«Сегодня прививка пока еще может предохранять от тяжелого сценария, но ни антитела к омикрону, которым человек уже переболел, не защищают от новой мутации, ни прививка. Во всяком случае в той степени, как мы хотели бы надеется. Это признают все международные медицинские организации», — сказал Александр Мясников.

Сам «Омикрон» сейчас представляет опасность только для групп риска, уверен Мясников.

«COVID-19 выродился в омикрон, обычное ОРЗ, и большой опасности не представляет. Он представляет опасность пожилым людям. Фактор риска не как при дельте, тем не менее. Я считаю, что вакцинировать надо людей из групп риска», — отметил врач.

Мясников добавил — вакцинировать от ковида детей не столь важно, как представителей более уязвимых групп.

Между тем новый штамм ковида «русский дельтакрон» зародился в России. Ранее о наиболее частых проявлениях омикрона на коже рассказала эксперт.

Кремлевский доктор

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Из-за этого факта в карьере СМИ называют Мясникова «кремлевским доктором».

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

До лета 2020 года возглавлял информационный центр мониторинга ситуации с коронавирусом.

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