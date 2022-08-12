Вакцины не защищают от мутаций ковида, заявил известный доктор

«Сегодня прививка пока еще может предохранять от тяжелого сценария, но ни антитела к омикрону, которым человек уже переболел, не защищают от новой мутации, ни прививка. Во всяком случае в той степени, как мы хотели бы надеется. Это признают все международные медицинские организации», — сказал Александр Мясников.
Сам «Омикрон» сейчас представляет опасность только для групп риска, уверен Мясников.
«COVID-19 выродился в омикрон, обычное ОРЗ, и большой опасности не представляет. Он представляет опасность пожилым людям. Фактор риска не как при дельте, тем не менее. Я считаю, что вакцинировать надо людей из групп риска», — отметил врач.
Мясников добавил — вакцинировать от ковида детей не столь важно, как представителей более уязвимых групп.
Между тем новый штамм ковида «русский дельтакрон» зародился в России. Ранее о наиболее частых проявлениях омикрона на коже рассказала эксперт.
Кремлевский доктор
В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Из-за этого факта в карьере СМИ называют Мясникова «кремлевским доктором».
С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.
До лета 2020 года возглавлял информационный центр мониторинга ситуации с коронавирусом.
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