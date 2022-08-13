Отмечается, что 43 человека госпитализировали с инфекцией, один — умер, 16 — выздоровели.
Сутками ранее медики выявили 201 случай заражения ковидом в регионе.
Неделей ранее стало известно, что COVID-19 заразились 169 жителей Алтайского края.
В Алтайском крае зафиксировали 220 заболевших коронавирусом за прошедшие сутки, сообщает федеральный оперштаб.
Отмечается, что 43 человека госпитализировали с инфекцией, один — умер, 16 — выздоровели.
Сутками ранее медики выявили 201 случай заражения ковидом в регионе.
Неделей ранее стало известно, что COVID-19 заразились 169 жителей Алтайского края.
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