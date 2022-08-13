13 августа
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Здоровье

Число больных COVID-19 продолжает расти в Алтайском крае. За сутки — более 200 случаев

В Алтайском крае зафиксировали 220 заболевших коронавирусом за прошедшие сутки, сообщает федеральный оперштаб.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Отмечается, что 43 человека госпитализировали с инфекцией, один — умер, 16 — выздоровели.

Сутками ранее медики выявили 201 случай заражения ковидом в регионе.

Неделей ранее стало известно, что COVID-19 заразились 169 жителей Алтайского края.

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