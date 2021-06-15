Назван единственный способ победить коронавирус в России

«COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что крайне важно привиться летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда резко возрастает заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими инфекциями.

Также лето является оптимальным периодом с точки зрения укрепления иммунитета человека, поскольку в питании присутствуют продукты, богатые витаминами и микроэлементами.

«Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса от человека человеку», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае вакцинацию от COVID-19 прошли лишь 274 356 человек. Полностью привитыми являются 226 тыс. человек — около 9% населения.