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Здоровье
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Назван продукт, который помогает сжигать калории даже во сне

Употребление творога перед сном помогает снизить количество жира в организме. К такому выводу пришли американские ученые, их отчет опубликован в British Journal of Nutrition.

Как на Алтае производят творог по инновационной технологии
Как на Алтае производят творог по инновационной технологии
Олег Богданов

Медики попросили добровольцев в возрасте от 20 лет поучаствовать в эксперименте. Они должны были съедать порцию творога за 30−60 минут до сна.

Выяснилось, что употребление творога перед сном положительно влияет на качество мышц, ускоряет обмен веществ и улучшает общее состояние здоровья.

Это происходит из-за казеина, который медленно поступает в организм и помогает наладить стабильную подачу аминокислот, организм начинает тратить больше энергии во время пищеварения, что помогает сжигать калории даже во сне, уверены эксперты, пишет «Росбалт».

Ранее система «Роскачества» обнародовала данные масштабного исследования творога отечественного производства, в ходе которого изучили 73 образца различных торговых марок. Под проверку «Роскачества» попал творог «Лакт» с массовой долей жира 9% от «Барнаульского молочного комбината».

В твороге не обнаружили в количествах, опасных для здоровья, нитритов, тяжелых металлов и радионуклидов (в том числе стронция и цезия). Однако в образце присутствовали следы антибиотиков тетрациклина, стрептомицина и метаболита фуразолидона.

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