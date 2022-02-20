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Здоровье

Назван симптом рака, заметный только во время просыпания

Врач Аббас Канани рассказал, что пробуждение с постоянной болью в горле может быть одним из ранних признаков рака, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.

Девушка спит.
Девушка спит.
CC0

«Проснуться с сильной болью в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения, это может быть симптомом», — предупредил Канани.

К другим ранним признакам рака можно отнести кашель по утрам и сильную усталость с самого утра и до позднего вечера.

«Ничего страшного, если вы себя чувствуете немного уставшим по утрам, но если для вас это непривычно, то вам следует пройти обследование», — посоветовал медик.

Он также отметил, что пациенты почти всегда не обращают внимание на симптомы и обращаются к врачам только когда болезнь начинает прогрессировать.

Ранее другой врач рассказал, как по ушам определить наличие рака в организме.

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