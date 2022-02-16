Врач рассказал, как по ушам определить наличие рака в организме

Кубеш отметил, что злокачественные опухоли в области шеи очень коварны и выявить их иногда можно по очень необычным, неспецифичным признакам.
По его словам, опухоли в районе головы становятся все более распространенными, но информации о них пока мало. Существует мнение, что они могут развиваться из-за вируса папилломы.
Такие опухоли часто обнаруживают в районе носа и горла, поэтому симптомы появляются в этих областях, но иногда случаются необычные проявления.
«Например, постоянно заложенные уши — ощущение, похожее на состояние после погружения в бассейн, или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг нее», — рассказал Кубеш.
Также на рак могут указывать неспецифические симптомы рака — отечность шеи, болезненное состояние десен, язвы и пятна во рту. Или, например, продолжительная боль в горле.
Ранее алтайские врачи рассказали, как обнаружить у себя рак и что такое онкобезалаберность.