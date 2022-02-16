Врач рассказал, как по ушам определить наличие рака в организме

Врач из Центра протонной медицины в Праге Йиржи Кубеш заявил, что заложенность ушей является симптомом рака, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Express .

Кубеш отметил, что злокачественные опухоли в области шеи очень коварны и выявить их иногда можно по очень необычным, неспецифичным признакам.

По его словам, опухоли в районе головы становятся все более распространенными, но информации о них пока мало. Существует мнение, что они могут развиваться из-за вируса папилломы.

Такие опухоли часто обнаруживают в районе носа и горла, поэтому симптомы появляются в этих областях, но иногда случаются необычные проявления.

«Например, постоянно заложенные уши — ощущение, похожее на состояние после погружения в бассейн, или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг нее», — рассказал Кубеш.

Также на рак могут указывать неспецифические симптомы рака — отечность шеи, болезненное состояние десен, язвы и пятна во рту. Или, например, продолжительная боль в горле.

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