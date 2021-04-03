Названа опасность переедания апельсинов

Ученые из американского Университета Индианы выяснили, что при ежедневном потреблении большого количества апельсинов риск заболеть раком кожи вырастает на 63%.
«В этом виновато вещество псорален, содержащееся в цитрусовых и обладающее фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами», — считают исследователи.
Наиболее подвержены риску возникновения онкологического заболевания люди со светлой и очень светлой кожей.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал пристально следить за родинками, чтобы вовремя обратиться к врачу и минимизировать риск рака кожи.
Что касается своевременности: накануне алтайские онкологи рассказали altapress.ru истории пациентов, пришедших слишком поздно.