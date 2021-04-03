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Здоровье

Названа опасность переедания апельсинов

Чрезмерное употребление апельсинов способно спровоцировать рак кожи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Express.

Апельсины.
Апельсины.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Ученые из американского Университета Индианы выяснили, что при ежедневном потреблении большого количества апельсинов риск заболеть раком кожи вырастает на 63%.

«В этом виновато вещество псорален, содержащееся в цитрусовых и обладающее фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами», — считают исследователи.

Наиболее подвержены риску возникновения онкологического заболевания люди со светлой и очень светлой кожей.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал пристально следить за родинками, чтобы вовремя обратиться к врачу и минимизировать риск рака кожи.

Что касается своевременности: накануне алтайские онкологи рассказали altapress.ru истории пациентов, пришедших слишком поздно.

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