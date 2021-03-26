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Здоровье

Названа причина преждевременной смерти у женщин

У женщин, имевших выкидыши, на 19% выше риск преждевременной смерти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The BMJ.

Урожай. Женщина в поле.
Урожай. Женщина в поле.
СС0

Американские ученые изучили данные меднаблюдений 100 тыс. человек за период с 1993-го по 2017 год и сопоставили потенциально влияющие на здоровье факторы, включая питание и образ жизни.

Наиболее подверженными повышенному риску оказались те женщины, у которых было несколько выкидышей, а также те, у кого это происходило в начале репродуктивного периода.

«При этом связь между выкидышем и преждевременной смертью сильнее всего проявлялась в случаях смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — 48%", — выяснили исследователи.

Как отметили эксперты, результаты демонстрируют, что выкидыш может быть ранним маркером риска для здоровья женщин, включая преждевременную смерть.

Требуются дополнительные исследования, чтобы установить связь выкидыша с долгосрочным здоровьем женщин и механизмами, лежащими в основе этих отношений.

Ранее ученые определили самый опасный возраст для женщин — когда есть максимальные шансы умереть.

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