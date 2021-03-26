Названа причина преждевременной смерти у женщин

Американские ученые изучили данные меднаблюдений 100 тыс. человек за период с 1993-го по 2017 год и сопоставили потенциально влияющие на здоровье факторы, включая питание и образ жизни.
Наиболее подверженными повышенному риску оказались те женщины, у которых было несколько выкидышей, а также те, у кого это происходило в начале репродуктивного периода.
«При этом связь между выкидышем и преждевременной смертью сильнее всего проявлялась в случаях смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — 48%", — выяснили исследователи.
Как отметили эксперты, результаты демонстрируют, что выкидыш может быть ранним маркером риска для здоровья женщин, включая преждевременную смерть.
Требуются дополнительные исследования, чтобы установить связь выкидыша с долгосрочным здоровьем женщин и механизмами, лежащими в основе этих отношений.
Ранее ученые определили самый опасный возраст для женщин — когда есть максимальные шансы умереть.