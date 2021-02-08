Определен самый опасный возраст для женщин и мужчин

Специалисты проанализировали тысячи историй болезней пациентов больниц из разных стран и пришли к выводу, что самый опасный год в жизни мужчин — 40 лет. Для женщин данная отметка — 30 лет.

После данных возрастных рубежей мужчинам и женщинам ученые рекомендуют внимательно следить за своим состоянием, перестать пить и курить, пытаться избегать стрессов и начать правильно питаться.

Эксперты отмечают, что люди, которые не отказываются от вредных привычек, должны готовиться к тому, что проживут на 10 лет меньше тех, кто ведет здоровый образ жизни, пишет «Росбалт». Вредные привычки вроде курения и злоупотребления алкоголем и фастфудом, а также малоподвижный образ жизни увеличивают вероятность целого ряда опухолей, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование провели эксперты из Центральной больницы при Хельсинкском университете и Центра здоровья в Техасе, пишет Cursorinfo.