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Жизнь

Определен самый опасный возраст для женщин и мужчин

Ученые определили возраст человека, когда он имеет максимальные шансы умереть.

Мужчина и женщина.
Мужчина и женщина.
СС0

Специалисты проанализировали тысячи историй болезней пациентов больниц из разных стран и пришли к выводу, что самый опасный год в жизни мужчин — 40 лет. Для женщин данная отметка — 30 лет.

После данных возрастных рубежей мужчинам и женщинам ученые рекомендуют внимательно следить за своим состоянием, перестать пить и курить, пытаться избегать стрессов и начать правильно питаться.

Эксперты отмечают, что люди, которые не отказываются от вредных привычек, должны готовиться к тому, что проживут на 10 лет меньше тех, кто ведет здоровый образ жизни, пишет «Росбалт». Вредные привычки вроде курения и злоупотребления алкоголем и фастфудом, а также малоподвижный образ жизни увеличивают вероятность целого ряда опухолей, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование провели эксперты из Центральной больницы при Хельсинкском университете и Центра здоровья в Техасе, пишет Cursorinfo.

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