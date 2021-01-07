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Здоровье

Названы неожиданные предвестники инфаркта, которые заставят подойти к зеркалу и открыть рот

Профессор Адам Тейлор из Ланкастерского университета рассказал про неожиданные предвестники инфаркта миокарда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Express.

Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
СС0

Чаще всего на сердечный приступ указывает боль или давление в груди. Однако, как подчеркнул Тейлор, об этом могут предупреждать и другие симптомы.

«Обеспокоенность должен вызвать налет на зубах, который похож на липкую пленку», — предупредил профессор.

Дело в том, что в зубном налете активно развиваются бактерии, которые могут попасть в кровь, вызвать воспаление сосудов и стать причиной сердечного приступа.

Футболка от инфаркта.
Футболка от инфаркта.
sibterra.info

Также должен насторожить кислый привкус во рту. Опасна и боль в челюсти, которую многие описывают как «сильную зубную».

Ранее эксперты назвали симптомы, возникающие за неделю до инфаркта — боль, которая распространяется на спину, руки, живот и челюсть.

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