Названы неожиданные предвестники инфаркта, которые заставят подойти к зеркалу и открыть рот

Чаще всего на сердечный приступ указывает боль или давление в груди. Однако, как подчеркнул Тейлор, об этом могут предупреждать и другие симптомы.
«Обеспокоенность должен вызвать налет на зубах, который похож на липкую пленку», — предупредил профессор.
Дело в том, что в зубном налете активно развиваются бактерии, которые могут попасть в кровь, вызвать воспаление сосудов и стать причиной сердечного приступа.
Также должен насторожить кислый привкус во рту. Опасна и боль в челюсти, которую многие описывают как «сильную зубную».
Ранее эксперты назвали симптомы, возникающие за неделю до инфаркта — боль, которая распространяется на спину, руки, живот и челюсть.