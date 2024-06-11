На данный момент для россиян не существует особых рисков. Анна Попова отметила, что коронавирус стал сезонным заболеванием.

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула важность своевременного проведения всех необходимых мероприятий.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время более 80 тыс. россиян заражены вирусом COVID-19, при этом более 20 тыс. заболевших проходят лечение в стационарах.

При этом российская система здравоохранения готова к новым вызовам.

Ранее сообщалось, что эпидимиологи прогнозируют новую пандемию.

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