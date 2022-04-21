Названы три причины развития рака простаты

Уильямс заявил, что есть основные причины возникновения рака предстательной железы, изменить которые невозможно — это происхождение, возраст и наследственность.
По его словам, в группе риска находятся мужчины старше 65 лет, чьи отцы или братья страдали от онкологических болезней. У темнокожих вероятность возникновения рака простаты выше, чем у европеоидов.
Однако на некоторые причины возникновения заболевания можно повлиять, например, на ожирение.
«Ожирение увеличивает уровень гормонов, которые могут способствовать росту рака», — отметил доктор медицинских наук.
Также на риск влияет высокое потребление животных жиров. Такое питание повышает уровень гормонов, способных привести к росту раковых клеток.
Среди наиболее опасных продуктов с точки зрения угрозы возникновения онкологических болезней Уильямс назвал жареное красное мясо.
Также врач указал на опасность молочных продуктов и пищи богатой кальцием. Кроме того, в группе риска находятся курящие и те, кто злоупотребляет алкоголем.
Ранее диетолог назвал один продукт, который снижает риск рака.