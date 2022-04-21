21 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Названы три причины развития рака простаты

Врач-радиолог Гетин Уильямс назвал три фактора, повышающих риск развития онкологических заболеваний простаты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Eat This Not That!

Рак простаты.
Рак простаты.
clinica-urology.ru

Уильямс заявил, что есть основные причины возникновения рака предстательной железы, изменить которые невозможно — это происхождение, возраст и наследственность.

По его словам, в группе риска находятся мужчины старше 65 лет, чьи отцы или братья страдали от онкологических болезней. У темнокожих вероятность возникновения рака простаты выше, чем у европеоидов.

Однако на некоторые причины возникновения заболевания можно повлиять, например, на ожирение.

«Ожирение увеличивает уровень гормонов, которые могут способствовать росту рака», — отметил доктор медицинских наук.

Также на риск влияет высокое потребление животных жиров. Такое питание повышает уровень гормонов, способных привести к росту раковых клеток.

Среди наиболее опасных продуктов с точки зрения угрозы возникновения онкологических болезней Уильямс назвал жареное красное мясо.

Также врач указал на опасность молочных продуктов и пищи богатой кальцием. Кроме того, в группе риска находятся курящие и те, кто злоупотребляет алкоголем.

Ранее диетолог назвал один продукт, который снижает риск рака.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость