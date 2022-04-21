Названы три причины развития рака простаты

Врач-радиолог Гетин Уильямс назвал три фактора, повышающих риск развития онкологических заболеваний простаты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Eat This Not That!

Уильямс заявил, что есть основные причины возникновения рака предстательной железы, изменить которые невозможно — это происхождение, возраст и наследственность.

По его словам, в группе риска находятся мужчины старше 65 лет, чьи отцы или братья страдали от онкологических болезней. У темнокожих вероятность возникновения рака простаты выше, чем у европеоидов.

Однако на некоторые причины возникновения заболевания можно повлиять, например, на ожирение.

«Ожирение увеличивает уровень гормонов, которые могут способствовать росту рака», — отметил доктор медицинских наук.

Также на риск влияет высокое потребление животных жиров. Такое питание повышает уровень гормонов, способных привести к росту раковых клеток.

Среди наиболее опасных продуктов с точки зрения угрозы возникновения онкологических болезней Уильямс назвал жареное красное мясо.

Также врач указал на опасность молочных продуктов и пищи богатой кальцием. Кроме того, в группе риска находятся курящие и те, кто злоупотребляет алкоголем.

Ранее диетолог назвал один продукт, который снижает риск рака.