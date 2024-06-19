В этом году в Алтайском крае с конца марта зарегистрировали более 5 тыс. человек, пострадавших от укуса клеща. Такого количества пациентов алтайские медики не видели за последние пять лет. В чем причина “клещевого” нашествия, как лучше всего защититься от кровопийц и почему они поджидают даже на парковке – на эти и другие вопросы ответила Анастасия Казанина, педиатр, вакцинолог центра вакцинации “АСКО-МЕД” в Барнауле.

Невиданное число

– Анастасия Борисовна, кажется, что в этом году насекомые особенно активны, в том числе и клещи. Насколько их много сегодня?

– Да, в этом году мы наблюдаем большое число пострадавших от клещей. С начала сезона активности насекомых (28 марта – прим. Ред.) к нам в центр на Мало-Олонской обратилось 2,8 тыс. пациентов. Из всех проверенных в “АСКО-МЕД” клещей, 5% оказались переносчиками энцефалита и 16-20% – боррелиоза.

В этом сезоне к нам обратилась на 300 человек больше, чем в прошлом году – это достаточно большая разница. Подобного в нашем центре не видели с 2020 года, когда отмечали пик активности клещей. Сегодня мы к этому уровню не просто приблизились, а уже перегнали.

Сейчас численность и активность клещей начинает снижаться, сообщает Роспотребнадзор. Однако это не значит, что насекомые исчезнут полностью. В прошлом году наш центр принимал кровопийц вплоть до ноября.

По данным Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей (28.03.2024 г.) в поликлиники края с жалобами на присасывание насекомых обратились 5294 человека, из них 1411 детей в возрасте до 14 лет. Зарегистрировано 122 случая с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом (в том числе у 17 детей в возрасте до 14 лет), 19 случаев – иксодовым клещевым боррелиозом (в том числе у одного ребенка) и 14 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом у взрослых.

Клещ. СС0

– Но ведь в начале лета были заморозки и постоянные дожди. Разве клещи не вымерли?

– Вовсе нет, ведь влажная погода у клещей самая любимая. Дождь им не мешает все так же кусать людей – другое дело, что люди к ним в такую погоду не идут. А вот жару кровопийцы переносят гораздо хуже.

В мае этого года для клещей были созданы все “лакшери” условия: теплая погода, яркое солнце и влажность. Поэтому они начали активно размножаться. К слову, в 2020 году была точно такая же погода, и даже на карантине клещи покусали большое количество людей.

– Где чаще всего люди “подхватывают” клещей? В парках и на природе?

– Не обязательно. Клещи любят селиться в прошлогодней траве и вдоль тропинок. Люди приносят их с парковок у дома, детских песочниц и игровых площадок. Так что в пик активности насекомых можно “подхватить” практически где угодно.

В Барнауле отмечают несколько очагов распространения клещей: на проспекте Космонавтов около оптового рынка, в роще на Солнечной Поляне, парках имени Ленина и "Юбилейный" и на окраине города в районе Научного городка. Также энтомологи недавно выявили еще одно место их обитания — за старым магазином «Ашан» на ул. Власихинская.

Осторожно! Клещи! Анна Зайкова, altapress.ru.

Шприц, пинцет, а, может, клещевертка?

– Когда кусает клещ, то человек чаще всего испытывает панику. Какие ошибки он может совершить в таком состоянии?

– В первую очередь, выкинуть клеща – с глаз долой. Или случайно смыть его, пока принимают душ. А врачи потом не могут определить, есть ли у пациента риск заражение или нет. О наличии инфекции может “рассказать” только сам клещ. А место укуса – еще не показатель, поскольку реакция на насекомых у каждого человека разная. Даже самый квалифицированный врач не сможет с точностью сказать, укусил ли вас клещ, комар или мошка.

Есть и такие изобретатели, которые пытаются достать клеща с помощью шприца. Но, втягивая насекомого шприцом, они тем самым обеспечивают приток крови к месту укуса, и инфекция с большей вероятностью может попасть в организм.

Многие прибегают к народным средствам: пытаются залить клеща маслом или керосином. Впоследствии такого насекомого будет очень сложно проверить.

Клещ. Фото Александра Ощепкова

Сегодня в Барнауле клещей на анализ принимают: Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае, ул. М. Горького 28, а также его филиалы в Бийске, Рубцовске, Заринске, Камне-на-Оби, Славгороде;

медицинский центр “АСКО-МЕД-ПЛЮС”, ул. Малая Олонская, 17 и ул. 65 лет Победы, 6.

– А как правильно вытащить клеща и в чем его хранить?

– Клещ крепко впивается в кожу человека, благодаря своему носу-гарпуну. Поэтому вытаскивать его следует поворотными движениями. А если просто потянуть насекомое, то можно оторвать его голову вместе с носиком.

Голыми руками клеща тоже лучше не вытаскивать, чтобы не заразиться через микроранки на коже. Наденьте перчатки и воспользуйтесь подручными средствами: пинцетом, клещеверткой или ниткой, обхватив насекомое за “шею”. Затем начинайте его осторожно выкручивать из кожи – неважно, по часовой стрелке или против нее.

Клеща лучше всего положить в герметичную емкость с закручивающейся крышкой, чтобы насекомое не сбежало. Спичечный коробок для этого не подойдет.

Клещи Barnaul 22

– Клещ обязательно должен быть живым?

– Зависит от метода исследования. При анализе методом ИФА принимаются только целые живые клещи. Некоторые пациенты для этого Ему в емкости создавали все условия: клали мокрый ватный диск и обеспечивали доступ к воздуху.

Методом ПЦР можно исследовать уже мертвых насекомых, в том числе их отдельные части, если при извлечении была оторвана голова.

Главное, донести клеща до центра, живым или мертвым. Результат можно получить уже в течение дня.

Прививайтесь, большие и маленькие

– Самый надежный способ защиты от клещей – это вакцинация. Но сегодня разработана вакцина только от клещевого энцефалита. А что насчет других клещевых инфекций?

– Действительно, сегодня вакцины от боррелиоза, клещевого тифа и других бактериальных инфекций не разработано из-за их постоянной изменчивости. Но в отличие от клещевого энцефалита, у них более длительный период развития – около месяца. Поэтому у врачей больше шансов предотвратить заболевание.

При заражении боррелиозом, тифом или другими клещевыми инфекциями пациенту назначают антибактериальную терапию.

Клещи pixabay.com

– А что делать, если о прививке от клещевого энцефалита человек задумался только сейчас, в разгар лета?

– Он все еще может привиться, для этого существует экстренная вакцинация. Интервал между первым и вторым компонентом составляет не несколько месяцев, а всего две недели – за это время иммунитет успевает выработать антитела. Прививка безболезненная и не вызывает побочных эффектов, на моей практике такого не было.

Однако защитный титр антител (устойчивость к заражению) окончательно формируется только спустя две недели после вакцинации. И пациенту очень важно в этот период не контактировать с клещами. Иначе реакция на укус может быть усилена в несколько раз.

Поэтому мы рекомендуем заранее озаботиться о вакцинации и поставить прививку поздней осенью или ранней весной, пока клещи спят. Если вы вакцинируетесь впервые, то первый компонент нужно поставить в ноябре, в второй – в марте. Ревакцинация через год тоже в марте.

Клещ. Открытые источники.

– При вакцинации возраст имеет значение? Можно ли быть слишком “старым” или слишком “маленьким” для прививки?

– Такой вопрос действительно возникает у наших пациентов, например нужно ли вакцинировать 90-летнюю бабушку от клеща? И мы отвечаем: конечно же нужно. “Предельного” возраста для вакцинации нет.

Детей в государственных клиниках можно вакцинировать с трех лет. Также частные клиники закупают московскую вакцину “Клещ-Э-Вак”, которую можно ставить уже с одного года.

– Можно ли вместо вакцины поставить себе иммуноглобулин в качестве профилактики?

Иммуноглобулин — это препарат биологического происхождения, который получают из донорской крови. Он запускает в организме процесс борьбы с инфекцией.

– Можно, но не рекомендуется. В первую очередь, иммуноглобулин получают из донорской крови. Чужеродные белки, попадая в организм, вызывают у него ответную реакцию, и она не всегда может быть позитивной.

Во-вторых, эти белки циркулируют в крови всего месяц, затем они выводятся из организма, и человек снова становится уязвим. Учитывая, что клещи активны как минимум до сентября, то представьте, сколько раз пациенту придется поставить уколов! И хорошо, если он застрахован, ведь бесплатно иммуноглобулин вводят только детям.

Осторожно, клещи. Михаил Хаустов

Также некоторые исследования показывают, что повторная доза препарата вызывает в организме привыкание и оказывается менее эффективной.

Иммуноглобулин – это экстренная профилактика для тех случаев, когда человек не вакцинирован и находится вдали от города. Наибольшую эффективность он имеет в первые три дня после заражения – до 90%, а с третьего по четвертый день – до 70% и ниже.

– Что делать, если клещ оказался заражен?

– Если клещ оказался заражен энцефалитом, то вам следует как можно скорее (в течение трех дней) обратиться в ближайший пункт помощи для введения иммуноглобулина.

Если же вы вакцинированы от клещевого энцефалита, то скорее всего введение препарата не потребуется. Но необходимо проконсультироваться с врачом.

В случае, если клещ заражен боррелиозом, тифом или другими инфекциями, то вам необходимо посетить врача – он назначит курс антибиотиков и составит план лечения.

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