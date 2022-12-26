Не ставить прививку в разгар сезона простуд советует сибирский врач

Почему не стоит ставить прививки в сезон активного роста заболеваемости, рассказала «КП-Новосибирск» доктор медицинских наук, главный врач клиник региона Татьяна Овсянникова.

Основным средством профилактики свиного гриппа и других вирусов остается своевременная вакцинация.

Но, по мнению специалиста, прививаться нужно было в период конец ноября — начало декабря по причине выработки антител в организме на протяжении около двух недель. Медик отмечает, что в самый разгар простудных заболеваний вакцинацию делать нельзя.

Что касается мер профилактики, врач выделяет проветривание помещений и обработку дезинфицирующими средствами предметов обихода. Также можно полоскать горло и нос соляным раствором, чтобы снизить вирусную нагрузку.

Из общих рекомендаций — ношение медицинской маски и по возможности редкое пребывание в местах большого скопления людей.

Доктор предупреждает, ослабленный организм с дефицитом витамина D и цинка грипп атакует значительно быстрее. Перед применением препаратов стоит проконсультироваться со специалистом.

Ранее стало известно, что антибиотики не работают против вирусов гриппа.