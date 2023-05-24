Не только диабет. Зачем в Барнауле создали краевой эндокринологический центр

В последние годы в Алтайском крае, как и по всему миру растет количество вновь выявленных эндокринных нарушений. В регионе около 380 тыс. жителей имеют патологию эндокринной системы, из них 120 тыс. страдают заболеваниями щитовидной железы, более 100 тыс. сахарным диабетом. Самые сложные пациенты поступают в краевой амбулаторный эндокринологический центр, созданный ровно год назад на базе Диагностического центра.

Частые и редкие

В первую очередь в Алтайском крае распространены заболевания щитовидной железы. Почти 50% пациентов центра имеют такие нарушения. Второй по распространенности – сахарный диабет второго типа, его, по данным статистики, имеют 10% населения.

И.о. заведующей амбулаторного эндокринологического центра Анастасия Артюшенко говорит, что центр особенно важен для пациентов с редкой эндокринной патологией, которые не могут получить помощь в районных больницах. К таким патологиям относятся заболевания надпочечников и гипофиза. Здесь же наблюдаются все пациенты с акромегалией.

Она связана с нарушением функции передней доли гипофиза и усиленной продукцией гормона роста (соматотропного гормона гипофиза). Характеризуется диспропорциональным деформированием - расширением и утолщением - костей скелета, мягких тканей и внутренних органов. При акромегалии меняется внешний вид человека: укрупняются черты лица, увеличивается размер стоп и кистей.

Причиной столько редкой болезни становится опухоль гипофиза, которую не всегда удается удалить. Таких пациентов в крае всего чуть больше 100.

Щитовидная железа. redorbit.com

Несахарный диабет

Среди относительно редких эндокринных болезней есть и несахарный диабет — заболевание, характеризующееся неспособностью почек реабсорбировать воду и концентрировать мочу. Оно возникает из-за недостатка гормона вазопрессина. Болезнь может быть унаследованой или приобретенной, например, при повреждении гипоталамуса или гипофиза.

Недостаток гормона приводит к частому и обильному мочеиспусканию и сильной, почти неконтролируемой жажде. Организм обезвоживается, так что сухими становятся кожа и слизистые оболочки. Человек теряет веса, часто утомляется, раздражается и испытывает головные боли и тошноту.

Среди пациентов диагностируют также тиреотоксикоз (гипертиреоз) — состояние, обусловленное избыточным содержанием гормонов щитовидной железы в организме, что приводит к нарушению обмена веществ, функций нервной и сердечно-сосудистой систем.

А также тиреоидит. Это воспаление щитовидной железы, которое проявляется болезненностью при глотании и движении головы назад, увеличением размеров шеи, болезненностью лимфатических узлов, повышением температуры тела, пульсирующей болью в ушах, тахикардией, ознобом.

Анастасия Артюшенко, эндокринолог. Диагностический центр.

И даже дети

В центр попадают по направлению из поликлиник и ЦРБ. Число заболеваний, по словам Анастасии Артюшенко, постоянно растет. В регионе не очень хорошая экология, поэтому щитовидка «портится» раньше времени. Кроме того, растет по статистике и сахарный диабет, это связано с нарушениями питания, ожирениями и малоподвижным образом жизни.

Несмотря на то, что большинство пациентов все же пожилого возраста, эндокринные заболевания молодеют. Так сахарный диабет начинает все чаще проявляться в молодом, подростковом или даже детском возрасте.

В Диагностическом центре. ДЦАК.

Трудная диагностика

Среди причин эндокринологических нарушений врачи в первую очередь называют наследственность - зачатки эндокринной системы формируются еще внутриутробно, вместе с нервной системой. В числе других причин - избыточный вес и ожирение, неправильное питание, вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики, а также гиподинамия - малоподвижный образ жизни.

Выше риск получить такие заболевания у тех, кто имеет опухоли тканей железы, кисты, инфекционные заболевания, хронические заболевания других органов и систем, сердечно-сосудистую недостаточность. Спровоцировать нарушения могут хирургические вмешательства и прием ряда препаратов.

Специалисты отмечают, что проявления эндокринных проблем разнообразны, поэтому нередко обнаруживают их вовсе не эндокринологи, а врачи других специальностей.

Гормоны, вырабатываемые железами внутренней секреции – это наши природные биологические активные добавки. Они регулируют работу других органов и систем. При эндокринных заболеваниях нарушается обмен веществ и возникают симптомы, характерные, например, для заболеваний кожи, почек и т.д. Это затрудняет диагностику. В некоторых случаях причина заболевания остается не установленной.

Гормоны влияют не только на физические параметры человека, но и на психическое и эмоциональное состояние. Многие пациенты обращаются, например, к психологу с тревожными проявлениями, а затем оказываются у терапевта и далее у эндокринолога.

Часто пациенты приходят к эндокринологу с общими жалобами: слабость, утомляемость, нарушение аппетита. На такое можно пожаловаться любому врачу. Для того чтобы понять, «чей» пациент, помимо осмотра часто требуется провести дополнительные обследования: сдать кровь на гормоны или пройти УЗИ.

В Диагностическом центре. ДЦАК.

Консультации для всех

Базовые обследования человек может пройти по месту жительства, а эндокринолог центра назначит дополнительные диагностические процедуры: в центре можно пройти МРТ, КТ сложные иммунологические анализы.

«Мы уточняем диагноз, а затем по необходимости отправляем к узким специалистам Диагностического центра, - рассказывает Анастасия Артюшенко. - Часто это кардиолог, невролог и ли офтальмолог. Поскольку нередки осложнения основного заболевания. Затем подбираем терапию».

В центре есть телемедицинские консультации с федеральным НИИ эндокринологии. В свою очередь эндокринологи центра консультируют терапевтов и эндокринологов в районах края. Здесь же работает дневной стационар.

За год работы эндокринологический центр посетили более 26 тыс. чел, еще около 50 тыс. получили телемедицинские консультации с федеральными центрами.