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Здоровье

Немецкие власти пока не будут считать вакцинированными тех, кто привился «Спутником V»

Власти Германии пока не планируют признавать вакцинированными от коронавируса тех, кто привился российским «Спутником V», поскольку препарат еще не допущен для использования в Евросоюзе, сообщает ТАСС.

Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
СС0

«В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются», — подчеркнул представитель Минздрава ФРГ.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может остаться без регистрации в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

«Мы констатировали, что российская вакцина еще не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров в Брюсселе.

Регистрация

«Спутник V» с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

При этом в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщали, что вакцина может получить регистрацию в ЕС в течение двух месяцев, инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) EMA завершена, агентство представило позитивный отзыв, а информация о задержках не соответствует действительности.

Нарушения

Между тем ВОЗ выявила нарушения при производстве вакцины «Спутник V» на заводе «Фармстандарт-УфаВИТА» в Уфе. ВОЗ представила предварительный отчет об итогах инспекции производства первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V».

Согласно отчету о предварительных итогах инспекции, большая часть выявленных проблем связана со стерильностью и охраной окружающей среды.

Всего ВОЗ проверила четыре из семи предприятий, которые производят вакцину «Спутник V».

Инспекция в Уфе проходила с 31 мая по 4 июня.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

ВОЗ выразила обеспокоенность:

  • целостностью данных и результатов тестирования в ходе микробиологического и экологического мониторинга во время производства и проверки качества;
  • внедрением программы экологического мониторинга для контроля за асептической эксплуатацией и наполнением вакцин;
  • полнотой прослеживаемости и идентификации партий вакцины и лекарственных субстанций ее компонентов;
  • внедрением мер по предотвращению перекрестного загрязнения;
  • соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения, а также по вопросу ношения средств индивидуальной защиты операторами;
  • проверкой стерильности фильтрации вакцины.

О вакцине

Препарат «Спутник V», разработанный центром им. Гамалеи, зарегистрировали как вакцину от коронавируса в августе прошлого года. Финальная фаза испытаний окончена, ее промежуточные результаты опубликовал один из самых авторитетных медицинских журналов в мире — The Lancet. В статье говорится, что вакцина безопасна и эффективна на 91,6%.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, «Спутник V» разрешили применять в 69 странах с общим населением свыше 3,4 млрд человек.

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