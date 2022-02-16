Неожиданную опасность смарт-часов назвал врач

«Либо на резину или пластик, либо на краситель. Если он металлический, то никель и хром — одни из самых аллергенных», — сказал врач.
Он напомнил, что резиновое покрытие меньше раздражает кожу, однако модели с ним, как правило, более дорогие.
Щепеляев также напомнил, что наручные гаджеты при постоянном ношении могут провоцировать контактный дерматит и раздражение кожи из-за того, что рука сильно потеет под пластиковым ремешком и корпусом, пишет Газета.Ru.
Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что аллергия на пластик случается нечасто, а вот металлические детали, например, застежки, теоретически более опасны.
Ранее кардиолог развеял популярные мифы о фитнес-браслетах.