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Здоровье

Неожиданную опасность влажных салфеток раскрыли россиянам

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что неправильное использование влажных салфеток может привести к заболеваниям кожи и ослаблению иммунитета, сообщает РИА «Новости».

Влажная салфетка.
Влажная салфетка.
kto-chto-gde.ru.

Романенко отметила, что антибактериальные салфетки содержат вещества, которые уничтожают полезную микрофлору.

Кожа становится тонкой, на ней появляются ссадины и трещины — это приводит к ослаблению иммунитета и снижению устойчивости к вирусам.

«Используем только тогда, когда нет возможности помыть руки», — посоветовала эксперт в интервью телеканалу «Москва 24».

Опасно использовать салфетки не по назначению, например, протирать лицо. Это может спровоцировать аллергическую реакцию и раздражение на коже.

Кроме того, люди зачастую не обращают внимание на срок годности салфеток.

Также россияне забывают, что открытая упаковка салфеток может стать средой для размножения опасных микроорганизмов.

Ранее жителей России предупредили, что смартфон вызывает диарею, а в некоторых случаях телефон опаснее ободка унитаза.

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