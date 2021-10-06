Неожиданную опасность влажных салфеток раскрыли россиянам

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что неправильное использование влажных салфеток может привести к заболеваниям кожи и ослаблению иммунитета, сообщает РИА «Новости» .

Романенко отметила, что антибактериальные салфетки содержат вещества, которые уничтожают полезную микрофлору.

Кожа становится тонкой, на ней появляются ссадины и трещины — это приводит к ослаблению иммунитета и снижению устойчивости к вирусам.

«Используем только тогда, когда нет возможности помыть руки», — посоветовала эксперт в интервью телеканалу «Москва 24».

Опасно использовать салфетки не по назначению, например, протирать лицо. Это может спровоцировать аллергическую реакцию и раздражение на коже.

Кроме того, люди зачастую не обращают внимание на срок годности салфеток.

Также россияне забывают, что открытая упаковка салфеток может стать средой для размножения опасных микроорганизмов.

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