Новые «подводные камни» коронавируса проанализировал российский инфекционист

Этот синдром вызывает сбой в иммунной системе организма, при котором она начинает атаковать собственные клетки. При этом пока не представляется возможным определить группу риска по развитию MIS-A у пациентов, переболевших COVID-19.
«Поскольку коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей. Мы можем столкнуться с самыми различными осложнениями», — считает Безносенко.
Американский Центр по контролю заболеваний (CDC) сообщил, что у переболевших коронавирусом без симптомов ОРЗ может проявляться воспалительный синдром MIS-A. У пациентов начинаются проблемы с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом, пишет bfm.ru.
Пока не ясно до конца, является ли синдром симптомом COVID-19 или же постинфекционным заболеванием.
Ранее исследователи из Университетa Тулейн в США назвали 5 новых факторов, повышающих риск умереть от коронавируса.