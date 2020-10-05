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Здоровье

Новые «подводные камни» коронавируса проанализировал российский инфекционист

Врач-инфекционист Валерий Безносенко проанализировал информацию о мультисистемном воспалительном синдроме MIS-A, который может быть связан с коронавирусом, пишет РБК.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Этот синдром вызывает сбой в иммунной системе организма, при котором она начинает атаковать собственные клетки. При этом пока не представляется возможным определить группу риска по развитию MIS-A у пациентов, переболевших COVID-19.

«Поскольку коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей. Мы можем столкнуться с самыми различными осложнениями», — считает Безносенко.

Американский Центр по контролю заболеваний (CDC) сообщил, что у переболевших коронавирусом без симптомов ОРЗ может проявляться воспалительный синдром MIS-A. У пациентов начинаются проблемы с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом, пишет bfm.ru.

Пока не ясно до конца, является ли синдром симптомом COVID-19 или же постинфекционным заболеванием.

Ранее исследователи из Университетa Тулейн в США назвали 5 новых факторов, повышающих риск умереть от коронавируса.

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