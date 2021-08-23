Новые варианты вируса. Может ли вакцинация замедлить мутацию COVID-19

1 Что означает «мутация» вируса?

Мутация означает, что вирус воспроизводит самого себя, но при этом постепенно видоизменяется. Так, инфекция с одной или несколькими мутациями называется вариантом".

Отмечается, что варианты COVID-19, как правило, появляются медленнее. Чем, например, у ВИЧ или гриппа.