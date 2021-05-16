17 новых зараженных коронавирусом обнаружили в Барнауле

В Алтайском крае выявили 60 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заразившихся на сегодняшний день составляет более 50 тыс. человек, в том числе 3 462 ребенка, сообщает оперштаб.

При этом, за последние сутки выздоровели 25 пациентов, умерло — 9 человек.

На сегодняшний день на лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 614 жителей Алтайского края. Среди них 161 тяжелобольных, 64 — подключенных к аппаратам ИВЛ.

Кроме этого, 188 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Минздравом края развернул 1 162 коек, к кислороду имеют подключение 1 109, с ИВЛ — 198. Резервных коек: 360.

Вакцина от коронавируса. zdravalt.ru

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе бессимптомные.

Динамика по районам: 17 заболевших — Барнаул

8 — Бийск

6 — Рубцовск

2 — Заринск , Новоалтайск , Славгород , Петропавловский район.

Новоалтайск Славгород Петропавловский район. 1 — Камень-на-Оби , Алтайский , Бийский , Волчихинский , Егорьевский , Завьяловский , Зональный , Калманский , Ключевский , Кулундинский , Немецкий национальный , Новичихинский , Первомайский , Поспелихинский , Родинский , Рубцовский , Смоленский , Солтонский , Целинный , Шелаболихинский , Шипуновский районы.

Коронавирус. Он с нами надолго. Pixabay.com

Из общего числа заболевших 502 случая — завозной, в том числе 205 — из-за рубежа; 31178 — по контакту с ранее заболевшими лицами.

В Алтайский край для медицинских организаций поступило 296 487 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения старше 18 лет. Сегодня, 16 мая, прививается 215 962 (+ 410) человек. Из них 48 585 человек получили первую прививку, 167 377 обратившихся полностью привиты.