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Здоровье

17 новых зараженных коронавирусом обнаружили в Барнауле

В Алтайском крае выявили 60 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заразившихся на сегодняшний день составляет более 50 тыс. человек, в том числе 3 462 ребенка, сообщает оперштаб.

Женщина. Маска.
Женщина. Маска.
ССО.

При этом, за последние сутки выздоровели 25 пациентов, умерло — 9 человек.

На сегодняшний день на лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 614 жителей Алтайского края. Среди них 161 тяжелобольных, 64 — подключенных к аппаратам ИВЛ.

Кроме этого, 188 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Минздравом края развернул 1 162 коек, к кислороду имеют подключение 1 109, с ИВЛ — 198. Резервных коек: 360.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе бессимптомные.

Динамика по районам:

  • 17 заболевших — Барнаул
  • 8 — Бийск
  • 6 — Рубцовск
  • 2 — Заринск, Новоалтайск, Славгород, Петропавловский район.
  • 1 — Камень-на-Оби, Алтайский, Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Калманский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Солтонский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Из общего числа заболевших 502 случая — завозной, в том числе 205 — из-за рубежа; 31178 — по контакту с ранее заболевшими лицами.

В Алтайский край для медицинских организаций поступило 296 487 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения старше 18 лет. Сегодня, 16 мая, прививается 215 962 (+ 410) человек. Из них 48 585 человек получили первую прививку, 167 377 обратившихся полностью привиты.

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