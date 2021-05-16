17 новых зараженных коронавирусом обнаружили в Барнауле

При этом, за последние сутки выздоровели 25 пациентов, умерло — 9 человек.
На сегодняшний день на лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 614 жителей Алтайского края. Среди них 161 тяжелобольных, 64 — подключенных к аппаратам ИВЛ.
Кроме этого, 188 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Минздравом края развернул 1 162 коек, к кислороду имеют подключение 1 109, с ИВЛ — 198. Резервных коек: 360.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе бессимптомные.
Динамика по районам:
- 17 заболевших — Барнаул
- 8 — Бийск
- 6 — Рубцовск
- 2 — Заринск, Новоалтайск, Славгород, Петропавловский район.
- 1 — Камень-на-Оби, Алтайский, Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Калманский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Солтонский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы.
Из общего числа заболевших 502 случая — завозной, в том числе 205 — из-за рубежа; 31178 — по контакту с ранее заболевшими лицами.
В Алтайский край для медицинских организаций поступило 296 487 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения старше 18 лет. Сегодня, 16 мая, прививается 215 962 (+ 410) человек. Из них 48 585 человек получили первую прививку, 167 377 обратившихся полностью привиты.