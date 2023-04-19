Первые случаи заражения «Арктуром» зафиксировали в России. Ранее данный субвариант выявили в Индии.
По предварительным данным, новый штамм может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. Заболевание «Арктуром» протекает в легкой форме.
В связи с выявлением нового подварианта коронавируса возник вопрос о возвращении противоэпидемических ограничений. Однако в Роспотребнадзоре заявили, что в них нет необходимости.
Ранее стало известно, дефицит какого витамина провоцирует старение.