19 апреля
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Новый подвариант коронавируса «Арктур» выявили в России — есть зараженные

Новый штамм коронавируса «Арктур» выявили в России, есть первые случаи заражения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Первые случаи заражения «Арктуром» зафиксировали в России. Ранее данный субвариант выявили в Индии.

По предварительным данным, новый штамм может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. Заболевание «Арктуром» протекает в легкой форме.

В связи с выявлением нового подварианта коронавируса возник вопрос о возвращении противоэпидемических ограничений. Однако в Роспотребнадзоре заявили, что в них нет необходимости.

Ранее стало известно, дефицит какого витамина провоцирует старение.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость